BAYREUTH. Zwei Unbekannte brachen am frühen Sonntagmorgen in einen Fahrradladen in der Rathenaustraße ein und richteten dabei Sachschaden an. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen entkamen die Einbrecher unerkannt.

Gegen 4.30 Uhr bemerkte ein Fußgänger, wie zwei Personen zahlreiche E-Bikes aus dem Geschäft in einen Kleinlastwagen luden und alarmierte umgehend die Polizei. Möglicherweise bemerkten die Einbrecher den Zeugen und ergriffen daraufhin ohne Diebesgut die Flucht, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Polizei Bayreuth-Stadt, Bayreuth-Land und der Verkehrspolizei Bayreuth führte nicht zur Festnahme der Täter. Ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde unterstützten die Einsatzkräfte bei der Fahndung in der Innenstadt.

Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Einbrechern, rund 50 E-Bikes im Gesamtwert von etwa 150.000 Euro in den bereitgestellten Transporter zu laden. Sie richteten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro an.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder anderen verdächtigen Wahrnehmungen machen können, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.