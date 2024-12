GARCHING AN DER ALZ, LKR. ALTÖTTING. Am Samstag, den 7. Dezember 2024, gegen 14.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße B299 bei Bruck im Gemeindegebiet Garching an der Alz ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 71-Jähriger stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine Betonmauer und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Altötting übernahm nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am Samstagnachmittag (7. Dezember) befuhr ein 71-jähriger Engelsberger mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße B299 in nördliche Fahrtrichtung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er in Bruck aus bislang unbekannten Gründen in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Betonmauer.

Trotz unverzüglich eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen von Passanten und des eintreffenden Rettungsdienstpersonals verstarb der Fahrzeugführer noch an der Unfallstelle.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Hierzu wurde auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 8.000 Euro.

Von einem Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr Garching an der Alz wurde der betroffene Streckenabschnitt während der Unfallaufnahme für ca. zweieinhalbstunden voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Die Polizeiinspektion Altötting übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen in dieser Sache.