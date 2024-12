NEUSTADT AN DER AISCH. (1237) Am Samstagabend (07.12.2024) brach auf einem Bauernhof in Baudenbach (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch/Bad Windsheim) aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Mehrere Dutzend Rinder konnten gerettet werden, drei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Löscharbeiten dauern an.



Gegen 19:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Mitteilung über ein Feuer auf einem Bauernhof im Baudenbacher Gemeindeteil Höfen ein. Beim Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch sowie der Feuerwehr stand der Dachstuhl eines Stalls bereits in Vollbrand. In dem Stall befanden sich rund 50 Rinder, die von den Inhabern zeitnah auf einen benachbarten Hof getrieben werden konnten.

Drei Personen zogen sich hierbei leichte Verletzungen (Rauchgasintoxikation) zu und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Höhe des Sachschadens kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr Baudenbach und benachbarter Wehren bekämpfen zur Stunde den Brand. Einer ersten Einschätzung zufolge werden die Löschmaßnahmen voraussichtlich noch bis in die Nachtstunden andauern.

Unterdessen trifft der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort. Die weitere Sachbearbeitung, insbesondere die Ermittlungen zur Feststellung der derzeit noch unklaren Brandursache, übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Christian Seiler