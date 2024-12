STEIN. (1236) Am Samstagnachmittag (07.12.2024) kam ein Auto im Steiner Gemeindeteil Sichersdorf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Haus. Das Fahrzeug fing im Anschluss Feuer und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der 27-jährige Fahrer erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.



Gegen 17:30 Uhr war ein 27-jähriger Mann mit einem BMW auf der Anwandener Straße in Richtung Anwanden unterwegs. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug kurz nach dem Ortseingang von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und prallte schließlich gegen das Eck eines Hauses. Durch die Wucht der Kollision zog sich der BMW-Fahrer Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Stein nimmt den Unfall zur Stunde vor Ort auf. Ersten Ermittlungen zufolge war der 27-jährige mit über 1,5 Promille alkoholisiert.

Derzeit ist die Anwandener Straße in beide Richtungen gesperrt. Im Hinblick auf die statische Überprüfung des Hauses haben die Beamten Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks hinzugezogen.

Zur Aufklärung des Unfallhergangs bitten die Beamten Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 9678240 mit der Polizeiinspektion Stein in Verbindung zu setzen. Die Polizisten bitten insbesondere eine Frau, die sich nach dem Unfall für kurze Zeit an der Unfallstelle aufhielt, sich zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler