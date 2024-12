A9 / STREITAU, LKR. BAYREUTH. Am Samstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung Berlin ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 91-Jährige tödlich verletzt wurde. Die Fahrbahn in Richtung Berlin ist derzeit vollständig gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Gefrees abgeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 88-jähriger Fahrer eines grauen VW aus dem Landkreis Forchheim die mittlere Fahrspur der Autobahn A9 in Richtung Berlin und überholte auf Höhe Streitau einen Reisebus. Vor dem Reisebus wechselte ein 45-jähriger ukrainischer Fahrer eines Lastwagens die Fahrspur, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem VW kam. Die rechte Seite des VW und der Auflieger des Lastwagens wurden dabei schwer beschädigt.

Die 91-jährige Beifahrerin im VW, ebenfalls aus dem Landkreis Forchheim, erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der 88-jährige Fahrer des VW sowie der Fahrer des Lastwagens erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bleibt die Fahrbahn in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Gefrees und Münchberg vorerst gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Gefrees abgeleitet. Die Sperrung wird voraussichtlich noch weitere Stunden andauern.

Mehrere Streifen der Verkehrspolizei Hof und Bayreuth, Kräfte des Technischen Hilfswerks, umliegende Feuerwehren sowie der Rettungsdienst sind im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth kommt ein Gutachter zur Unterstützung der Polizeibeamten an die Unfallstelle. Der genaue Hergang des Unfalls ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren, und auf Verkehrsmeldungen zu achten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.