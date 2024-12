MEMMINGEN. In den frühen Morgenstunden des 06.12.2024 gelang es der Memminger Polizei, einen Einbrecher auf frischer Tat in einem Bistro in der Schwesterstraße festzunehmen. Er richtete einen Sachschaden von mindestens 5.000 Euro an. Der 34-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 02:25 Uhr meldeten zwei aufmerksame Anwohner nahezu zeitgleich, dass sie eine dunkel gekleidete männliche Person dabei beobachten konnten, wie diese soeben ein Fenster des Bistros eingeschlagen hatte und offensichtlich in die Gaststätte eingestiegen war. Durch rasches Handeln der Polizei waren innerhalb kurzer Zeit mehrere Polizeikräfte am entsprechenden Gebäude. Als die Einsatzkräfte die Gasträume betraten, erkannten sie, dass der Täter offenbar mit brachialer Gewalt versucht hatte, einen Spielautomaten zu öffnen, um an die entsprechenden Geldkassetten zu gelangen. Dabei wurde er vermutlich durch die eintreffenden Polizeikräfte gestört und er versteckte sich im Gebäude. Da dieser trotz Aufforderung der eingesetzten Beamten nicht aus seinem Versteck hervorkam, lokalisierte die Polizei ihn letztlich unter Einsatz eines Diensthundes in den Toilettenräumen des Bistros. Sichtlich beeindruckt vom haarigen Einsatzmittel der Polizei, nahmen die Einsatzkräfte den Einbrecher widerstandslos und unverletzt fest. Der 34-Jährige hatte einen Sachschaden von mindestens 5.000 Euro angerichtet. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen führte den Tatverdächtigen wenige Stunden später postwendend dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vor, welcher die Untersuchungshaft anordnete und ihn in eine bayerische Justizvollzugsanstalt einliefern ließ. (KPI Memmingen)

