LKR. REGENSBURG. Von Montag, 2. Dezember, bis Mittwoch, 4. Dezember 2024, wurde in drei Feuerwehrhäuser im Landkreis Regensburg eingebrochen. Die jeweils unbekannten Täter entwendeten insgesamt Rettungsgeräte in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen in den drei Fällen übernommen und prüft Tatzusammenhänge.

In der Nacht von Montag, 2. Dezember, auf Dienstag, 3. Dezember 2024, kam es zu einem Einbruch im Regensburger Stadtteil Harting. Die Unbekannten nutzten den Schutz der Dunkelheit und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Feuerwehrhaus. Entwendet wurde jedoch nichts. Zwei Tage später, vom 4. Dezember auf den 5. Dezember, ereigneten sich zwei weitere Einbrüche in den Feuerwehrhäusern in Tegernheim und Thanhausen. In beiden Feuerwehrhäusern verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls gewaltsam Zutritt und entwendeten Rettungsgeräte im Wert von einem mittleren fünfstelligen Betrag. Durch die gewaltsame Öffnung der drei Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von einem niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Spurensicherungen vor Ort vorgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht von 2. bis 3. Dezember (Montag auf Dienstag) in Harting oder in der Nacht von 4. bis 5. Dezember (Mittwoch auf Donnerstag) in Tegernheim bzw. Thanhausen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen konnten oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.