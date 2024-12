2722 – Polizei klärt Unfallflucht

In der Pressemeldung Nr. 1284 der Polizeiinspektion Donauwörth vom 03.12.2024 wurde wie folgt berichtet:

Asbach-Bäumenheim - Am 02.12.2024, im Zeitraum von 11.05 Uhr bis 13.45 Uhr, stellte eine Frau ihren schwarzen Skoda Fabia vor einem Anwesen in der Droßbachsiedlung ab. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug prallte dort massiv gegen die linke Seite des Skoda und entfernte sich in der Folge unerlaubt. Allein der durch den heftigen Anprall verursachte Fremdschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. […]

Ab hier neu:

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ein Fahrzeugteil des unbekannten Fahrzeuges sichergestellt werden. Die Unfallfluchtfahndung der Verkehrspolizei Donauwörth identifizierte dadurch einen 63-jährigen Autofahrer als Unfallverursacher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens von Unfallort gegen den 63-jährigen Mann.

2723 – Verkehrsunfall auf der Autobahn

Autobahn A8 / AS Dasing / FR Stuttgart - Am Donnerstag (05.12.2024), gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Autofahrer die BAB 8 zwischen der AS Adelzhausen und AS Dasing auf der linken der drei Fahrspuren.

Hier musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine 21-jährige Autofahrerin, die ebenfalls die linke Fahrspur befuhr und sich hinter dem 40-Jährigen befand, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Die 21-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und im Anschluss in das Krankenhaus Friedberg gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die linke und die mittlere Fahrspur mussten für etwa eine Stunde zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

2724 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Neusäß – Am gestrigen Donnerstag (05.12.2024), zwischen 15.15 Uhr und 18.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Braillestraße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Der aktuelle Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls gegen den oder die Täter. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.