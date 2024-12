BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Donnerstag, den 5. Dezember 2024, kam es gegen 15.10 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in Piding. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem herannahenden Zug und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen übersah der 78-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Berchtesgadener Land vermutlich das rote Lichtzeichen am unbeschrankten Bahnübergang an der Straße Hirschloh. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Zug den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Polizei Bad Reichenhall nahm gemeinsam mit einem hinzugezogenen Unfallgutachter den Unfall auf. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Die Feuerwehr Piding war mit 30 Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und technische Hilfe zu leisten.

Das Bayerische Rote Kreuz übernahm die Betreuung der Zuginsassen sowie des Lokführers und war mit 16 Einsatzkräften vor Ort.

Die Bahnstrecke zwischen Bad Reichenhall und Freilassing war aufgrund der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten für rund sechs Stunden komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verzögerungen im Bahnverkehr. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet um die betroffenen Fahrgäste zu befördern.

Die Polizei Bad Reichenhall bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 08651/9700 zu melden.