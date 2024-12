SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Im Chateaudunpark belästigte ein 27-Jähriger eine 16-jährige Frau. Eine bislang unbekannte Zeugin kam der jungen Frau zur Hilfe und wurde wohl ebenfalls unsittlich berührt.



Am Donnerstag, gegen 18:40 Uhr, kam es auf einer Parkbank im Chateaudunpark zu einer sexuellen Belästigung durch einen 27-Jährigen. Dieser hatte sich einer 16 Jahre alten Schweinfurterin genähert und versucht sie unsittlich zu berühren.



Eine bislang unbekannte zweite Frau drängte sich, nachdem sie den Vorfall wahrgenommen hatte, zwischen den Mann und die Frau und konnte so weitere Übergriffigkeiten verhindern. Bei ihrem Einsatz für die Jugendliche wurde sich nach Auskunft des Mädchens auch durch den Mann am Gesäß berührt.



Durch eine hinzugerufene Streife der Schweinfurter Polizei konnte der 27 Jahre alte Täter vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.



Zeugen, insbesondere die unbekannte Helferin, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 in Verbindung zu setzen.