Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, zwischen 13:50 Uhr und 14:10 Uhr, wurde auf dem MARKTKAUF-Parkplatz in der Horchstraße ein geparkter Skoda an der rechten Fahrzeugseite angefahren.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 12:30 Uhr, wurde aus einem geparkten roten Opel Corsa in der Stadelmannstraße eine Sporttasche samt Inhalt entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Von einem Firmengelände in der Landstraße wurden zwischen Mittwoch, 16:45 Uhr, und Donnerstag, 06:10 Uhr, mehrere hundert Meter Kabel entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.