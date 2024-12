ANSBACH. (1234) Am späten Mittwochabend (04.11.2024) bedrohten mehrere Personen einen Autofahrer in Flachslanden (Lkrs. Ansbach) und forderten Bargeld von ihm. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Ein 21-jähriger Autofahrer war gegen 21:50 Uhr im Bereich der Staatsstraße 2255 von Ansbach kommend in Richtung Rügland unterwegs. Zwischen Schmalach und Gödersklingen hielt der Mann im Bereich eines Feldweges an und machte eine kurze Rast. Bereits beim Aussteigen fiel ihm ein dunkler BMW auf, der mit drei Männern besetzt war. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, bedrohte ihn eine dieser Personen mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Männer kein Geld bei ihm fanden, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Ansbach fahndeten nach dem Fahrzeug – ohne Erfolg. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Ansbach die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Beamten prüfen hierbei einen Zusammenhang zu dem bewaffneten Überfall auf einen Drogeriemarkt in Ansbach (siehe Meldung 1229 vom 04.12.2024). Daneben bitten die Ermittler Zeugen, denen ein dunkler BMW aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler