2707 – Polizei warnt vor Betrügereien

Pfersee – Am vergangenen Dienstag (03.12.2024) teilte ein aufmerksamer Bürger eine verdächtige Dame im Bereich der Speyer Straße mit.

Die bislang unbekannte Frau klingelte zunächst bei dem Bürger und versuchte an Informationen zu gelangen. Der Mann reagierte richtig und verständigte die Polizei.

Die bislang unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:

weiblich, ca. 50 Jahre, ca. 170 cm, schwarze glatte Haare mit Pony im „Topfschnitt“, sprach deutsch und trug eine Tasche mit Heften bei sich

Immer wieder versuchen Täter Bürgerinnen und Bürger, u.a. mit dem Aufbauen von Ängsten dazu zu bringen, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Betrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände als Kaution bitten.

Öffnen Sie nur bekannten Personen die Türe. Nutzen Sie einen Türspion oder die Gegensprechanlage.

Lassen Sie keine unbekannten Personen zu Ihnen in die Wohnung.

Geben Sie keine persönlichen Daten an fremde Personen preis.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage

bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

2708 – Polizei stoppt Fahrer unter Cannabiseinfluss

Kriegshaber – Am heutigen Donnerstag (05.12.2024) war ein 29-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-Jährigen.

2709 – Polizei sucht Unfallbeteiligten

Innenstadt – Am Mittwoch (04.12.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 22-jährigen Autofahrer und dem Mercedes einer bislang unbekannten Person in der Bäckergasse.

Gegen 18.30 Uhr parkte der Unbekannte seinen schwarzen Mercedes am rechten Fahrbahnrand. Der 22-Jährige fuhr entlang der Gasse in Richtung Süden. Hierbei touchierte er den Mercedes an der vorderen linken Seite. Der 22-Jährige parkte und kam zur Unfallstelle zurück, um sich um den Schaden zu kümmern. In der Zwischenzeit kam der Unbekannte jedoch offenbar zu seinem Auto zurück und fuhr weiter.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zudem bittet die Polizei den unbekannten Fahrer des Mercedes sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

2710 – Polizei sucht Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfall

Firnhaberau – Am gestrigen Mittwoch (04.12.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 54-jährigen Autofahrerin und einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin an der Kreuzung Hammerschmiedweg und Kuckuckweg.

Gegen 07.00 Uhr fuhr die 54-Jährige mit ihrem Auto im Hammerschmiedweg. An der Kreuzung zum Kuckuckweg übersah die Fahrradfahrerin offenbar die Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Im Nachgang meldete die 54-Jährige den Unfall der Polizei. Die Polizeibeamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der 54-jährigen Autofahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau. Am Auto der 54-Jährigen stellte die Polizeistreife einen Unfallschaden fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 54-jährige Frau.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sowie die beteiligte Fahrradfahrerin werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

2711 – Polizei ermittelt nach mehrfachem Ladendiebstahl

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (04.12.2024) entwendeten ein 14-Jähriger und ein 19-Jähriger mehrere Gegenstände aus zwei Geschäften in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Am Mittag beobachtete ein Angestellter die beiden, wie sie Gegenstände aus einem Supermarkt entwendeten. Die beiden flüchteten. Am Nachmittag kehrten der 14-Jährige und der 19-Jährige in den Supermarkt zurück und entwendeten weitere Gegenstände. Der Angestellte des Supermarktes folgte den beiden entlang der Bürgermeister-Fischer-Straße. Hierbei gingen sie in ein Drogeriegeschäft und entwendeten auch dort mehrere Gegenstände. Dies beobachtete ebenfalls ein Angestellter des Drogeriegeschäfts. Die beiden Angestellten stoppten den 14-Jährigen und den 19-Jährigen und verständigten die Polizei.

Die Beamten verständigten die Erziehungsberechtigten des 14-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 14-Jährigen und den 19-Jährigen.

2712 – Widerstand gegen Polizeibeamte

Innenstadt – Am heutigen Donnerstag (05.05.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Mann und einem 23-jährigen Mann in der Jakoberstraße. Der 23-Jährige leistete Widerstand gegenüber der Polizei.

Gegen 02.00 Uhr gerieten der 21-Jährige und der 23-Jährige zunächst in einen verbalen Streit. Infolgedessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Passanten verständigten die Polizei. Bei der Auseinandersetzung wurden die beiden Männer leicht verletzt.

Der 23-jährige Mann zeigte sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Die Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Hierbei leistete der Mann Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Beamten brachten den 23-Jährigen in den Polizeiarrest. Die Polizisten blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 23-Jährigen.