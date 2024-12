WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Ein weißer BMW X7 wurde Dienstagnacht entwendet. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.



Der SUV mit dem, zum Zeitpunkt des Diebstahls, angebrachten Kennzeichen SW-BX740, wurde in der Zeit von Dienstag 20:00 Uhr bis Mittwoch 07:30 Uhr entwendet. Das Fahrzeug stand in der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Bodo-von-Ravensburg-Straße.



Wie es den Tätern möglich war, das Fahrzeug zu entwenden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen die Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug oder mögliche Täter geben können sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.