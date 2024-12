Bei dem Festakt stellte die Präsidentin Polizeihauptkommissar Jakob Wich vor. Er wird die Führung der Amtsgeschäfte in Bad Wörishofen interimsweise übernehmen.

Der gebürtige Bamberger, der jetzt 28 Jahre alt ist, leitet die Polizeiinspektion Bad Wörishofen seit einigen Wochen und voraussichtlich bis einschließlich März 2025. Polizeihauptkommissar Jakob Wich trat seinen Dienst bei der Bayerischen Polizei im September 2014 mit einem Studium zum Einstieg in die dritte Qualifikationsebene an. Nach drei Jahren schloss Jakob Wich sein Studium mit herausragendem Ergebnis ab und verrichtete seinen Dienst zunächst bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren. Im Jahr 2021 übte er sechs Monate lang die Tätigkeit des Dienstgruppenleiters bei der damaligen Autobahnpolizeistation Günzburg aus, bevor er bis 2023 im Rahmen der Förderverfahrens für einen Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene verschiedene Aufgaben beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten übernahm. Jeweils ein halbes Jahr sammelte der Polizeihauptkommissar danach weitere Diensterfahrung bei der Kriminalpolizeiinspektion Kempten, als Verfügungsgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Füssen und bei den Zentralen Einsatzdiensten in Kempten. Final als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Bad Wörishofen trat er seine Führungsbewährung für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene an.

Die Präsidentin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West Frau Dr. Strößner wünschte dem Interimsleiter der Polizeiinspektion Bad Wörishofen Jakob Wich gutes Gelingen:

„Ich bin mir sicher, dass sich Jakob Wich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Bad Wörishofen für ein sicheres Lebensgefühl aller Bürgerinnen und Bürger einsetzen und diese Aufgabe mit Bravour meistern wird. Ich wünsche ihm für die kommenden Monate alles Gute.“

Wer die Leitung der Polizeiinspektion Bad Wörishofen ab April 2025 übernehmen wird, steht noch nicht fest. (PP Schwaben Süd/West)

