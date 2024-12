REGENSBURG. Mit Hilfe von Videoaufnahmen konnten polizeiliche Einsatzkräfte am Wochenende mehrere Fälle des mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmittel feststellen.

Auch sich wenn in der Weihnachtszeit die Menschen näher kommen sollen, so war das enge Zusammenstehen einiger Personen im Bereich des Regensburger Bahnhofsvorplatzes am vergangenen Wochenende etwas ungewöhnlich. Über die polizeiliche Videoüberwachung, wurden insgesamt fünf Männer beobachtet, welche zum Teil eng zusammenstanden und fast unbemerkt Geld und Gegenstände austauschten. Die mutmaßlichen Drogengeschäfte konnten über die genaue Betrachtung der Videoaufzeichnungen nachvollzogen werden. Bei den unmittelbar angeschlossenen Personenkontrollen stellten die eingesetzten Beamten der Bereitschaftspolizei und der Polizeiinspektion Regensburg Süd im Rahmen des Regensburger Rauschgiftbekämpfungskonzepts bei den fünf Männern zwischen 18 und 24 Jahren Geld oder Haschisch in unterschiedlichen Mengen fest. Auf Grundlage der gesicherten Videoaufzeichnungen und der sichergestellten Betäubungsmittel wird nun gegen mehrere Personen wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmittel ermittelt.