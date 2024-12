Übrigens sucht die Bamberger Sicherheitswacht immer wieder Nachwuchs. Der Ansatz: Die innere Sicherheit und öffentliche Ordnung geht alle an. Hinschauen statt Wegschauen lautet die Devise. Deshalb sollen die Bürger, die der Sicherheitswacht angehören, Vorbild sein.

Im Januar 2025 soll die Sicherheitswacht wieder aufgestockt werden und sucht deshalb geeignete Bewerber, die sich dem Team anschließen möchten. Deshalb findet am 06.12.2024 von 10 bis 12 Uhr ein Infostand an der Kettenbrücke in Bamberg statt. Dort informieren Polizei und Sicherheitswacht über das besondere Ehrenamt!

Interessierte können sich aber auch ab sofort mit den üblichen Bewerbungsunterlagen bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Schildstraße 81, 96050 Bamberg, oder per E-Mail unter 📧 pp-ofr.bamberg.pi-stadt@polizei.bayern.de bewerben. Persönliche Rücksprache ist bei Polizeihauptmeisterin Peggy Möller unter ☎ 0951/9129-156 möglich.