LENTING, LKRS. EICHSTÄTT.Unter dem dringenden Verdacht, sein Zimmer in einer Lentinger Gemeinschaftsunterkunft in Brand gesetzt zu haben, wurde am Samstag (30.11.) ein junger Mann festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Nacht auf den vergangenen Samstag wurde der an der Unterkunft tätige Sicherheitsdienst auf den Brand in einem Modul des Containerbaus an der Industriestraße aufmerksam. Beim Betreten des Raumes gegen 03:30 Uhr stellten die Mitarbeiter offene Flammen im Bereich des Bettes fest, die sie mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen konnten. Personen hatten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Zimmer befunden.

Die übrigen Bewohner der Unterkunft wurden aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung aus ihren Zimmern evakuiert. Verletzt wurde niemand. An dem Wohncontainer entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Der Bewohner des betroffenen Zimmers konnte in einem Toilettencontainer angetroffen und unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der 28-jährige Somalier am Sonntag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Verdächtige wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.