2666 – Tatverdächtiger nach Randalen in Haft

Innenstadt – Am Freitag (29.11.2024) randalierten zwei 13- und 18-Jährige in einem Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 19.15 Uhr befanden sich die beiden Personen nach Ladenschluss in dem Geschäft und beschädigten dort mehrere Einrichtungsgegenstände. Zudem entleerten sie mehrere Feuerlöscher und verschmutzen dabei weitere Gegenstände. Ersten Schätzungen zufolge entstand mindestens ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro.

Ein Zeuge verständigte die Polizei. Polizeibeamte stoppten die beiden noch vor Ort und brachten sie zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten diverse entwendete Gegenstände fest und stellten diese sicher. Der 13-Jährige wurde im Anschluss an eine Erziehungsberechtigte übergeben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 18-Jährige am 30.11.2024 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch in Tateinheit mit Sachbeschädigung in Tateinheit mit Diebstahl und setzte diesen jedoch gegen Auflagen außer Vollzug.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen bzw. Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.

2667 – Fahrt unter Alkoholeinfluss

Haunstetten – Am Sonntag (01.12.2024) war ein 38-Jähriger offenbar alkoholisiert mit seinem Auto auf der Inninger Straße unterwegs.

Gegen 14.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der 38-Jährige augenscheinlich betrunken in sein Auto stieg und davonfuhr. Die Polizei traf den Autofahrer wenig später an. Der Mann zeigte alkoholtypisches Verhalten, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt, indem sie die Autoschlüssel sicherstellten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 38-Jährigen.

2668 – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (01.12.2024) fuhr ein 26-jähriger Mann unter dem Einfluss von Cannabis mit einem E-Scooter über den Theodor-Heuss-Platz.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 26-jährigen E-Scooterfahrer. Der Mann zeigte bei der Kontrolle drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-Jährigen.

2669 – Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Lechhausen - Am Sonntag (01.12.2024) verhinderten Polizeibeamte, dass ein 31-Jähriger in der Linken Brandstraße alkoholisiert mit seinem Auto fuhr.

Gegen 22.20 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten ein Auto, das mit laufendem Motor am Straßenrand hielt. Der 31-Jährige saß auf dem Fahrersitz. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 31-Jährige augenscheinlich erheblich alkoholisiert war. Der 31-Jährige verweigerte einen Atemalkoholtest. Die Beamten stellten den Autoschlüssel des 31-Jährigen vorsorglich sicher, um eine Fahrt zu verhindern.

2670 – Polizei ermittelt nach unberechtigter Rollerfahrt

Oberhausen – In der Zeit von Samstag (30.11.2024), 14.00 Uhr bis Sonntag (01.12.2024), 17.00 Uhr schloss ein bislang unbekannter Täter, in der Donauwörther Straße, einen Roller kurz und fuhr damit durch Oberhausen. Hierbei beschädigte der bislang Unbekannte den Roller. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unbefugtem Gebrauch eines Rollers und Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

2671 – Diebstahl aus unversperrtem Auto

Oberhausen – Am Freitag (29.11.2024), in der Zeit von 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem unversperrten Auto in der Ratdoltstraße.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete Bargeld aus einem grauen VW Touran. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

2672 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein

Kriegshaber - Am Sonntagabend (01.12.2024) war ein 52-Jähriger mit seinem Auto alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis im Kobelweg unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille.

Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt und führte einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Dieser ergab ebenfalls einen Wert von über einem Promille. Die Beamten stellten zudem den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 52-Jährigen.

2673 - Tatverdächtiger nach Autodiebstahl festgenommen

Firnhaberau – Ein 39-Jähriger entwendete von Donnerstag (28.11.2024) auf Freitag (29.11.2024) ein Auto in der Schillstraße. Zeugen stoppten den 39-Jährigen.

Der 39-jährige Tatverdächtige entwendete nach derzeitigen Erkenntnissen einen VW Polo, der unversperrt vor Ort geparkt war. Die Eigentümer bemerkten den Diebstahl und erstatteten Anzeige.

Am 29.11.2024 stellten Angehörige der Eigentümerin das Auto mit dem 39-Jährigen in der Kurt-Schumacher-Straße fest und stoppten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 39-Jährigen.

2674 – Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (28.11.2024), 18.00 Uhr, auf Freitag (29.11.2024), 02.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Humboldtstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.