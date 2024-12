ILLERTISSEN / BAB 7. Ein 48-Jähriger prallte am Montagvormittag mit seinem Transporter bei Illertissen gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn war für zwei Stunden gesperrt, der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Gegen 11:25 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Transporter in südliche Richtung. Kurz nach der Anschlussstelle Illertissen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber landete auf einer angrenzenden Wiese und brachte den Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus. Nach bisherigen Ermittlungen war der 48-Jährige nicht angeschnallt. Das Fahrzeug wurde an der Front erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Süden für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung, die etwa zwei Stunden in Anspruch nahm. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Illertissen und Weißenhorn übernahmen die Absicherung und Reinigung der Unfallstelle, unterstützt von der Autobahnmeisterei Vöhringen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Memmingen unter Telefonnummer 08331 100311 zu melden. (APS Memmingen)

