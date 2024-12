Versuchter Einbruch in Wohnung - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / DAMM. Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht, gewaltsam in eine Privatwohnung einzusteigen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Am Sonntagmorgen bemerkte die Hausbewohnerin in der "Lange Straße" frische Schäden an der Terrassentür. Dem aktuellen Sachstand nach haben unbekannte Täter versucht zwischen Samstag, 21:30 Uhr und Sonntag, 04:30 Uhr, sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Die Unbekannten sind jedoch nicht in das Innere des Hauses gelangt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Anwohner oder Passanten im besagten Zeitraum auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Gefährliche Fahrmanöver - BMW in Acker ausgebrannt - Insassen unverletzt - Polizei sucht weitere Zeugen

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Nach einem alleinbeteiligten Unfall ermittelt nun die Polizei Aschaffenburg und sucht nach Zeugen des Geschehens. Die beiden Insassen des Pkws standen unter Alkoholeinfluss und streiten jeweils ab, gefahren zu sein.

Gegen 18:30 Uhr war der Fahrer eines BMW auf der Darmstädter Straße von Aschaffenburg in Richtung Stockstadt unterwegs. Dem Sachstand nach hatte der Pkw auf der Strecke bereits mit hoher Geschwindigkeit mehrere andere Fahrzeuge überholt. Im Bereich der Fahrbahnverengung von einem auf zwei Fahrspuren verlor der Fahrer offensichtlich die Kontrolle über den X7 und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Wagen gegen einen Richtungswegweiser und landete in einem Acker.

Der BMW fing im Weiteren Feuer. Beide Insassen hatten sich noch vor Eintreffen der Polizei unverletzt und selbständig aus dem Auto begeben.

Die hinzugerufene Feuerwehr Aschaffenburg konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. An dem Fahrzeug ist Totalschaden im Bereich von schätzungsweise 90.000 Euro entstanden. Es musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass beide Männer im Alter von 38 und 63 Jahren erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Beide stritten jeweils ab am Steuer des BMW gesessen zu haben. Nun ermittelt die Polizei gegen alle Zwei und versucht zu klären, wer der Fahrer war.

Dazu bitten die Unfallermittler mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, sich bei der Polizei Aschaffenburg unter 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag wurde ein grüner Audi A4, RS Avant, angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war in der Königsberger Straße geparkt. Der Unfall muss sich in der kurzen Zeit zwischen 18:09 Uhr und 18:20 Uhr zugetragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

STADTPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Am Freitag wurde, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, ein grauer Mazda offensichtlich mutwillig an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Pkw war in der Hauptstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.