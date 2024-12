ZIRNDORF. (1221) Am Sonntagabend (01.12.2024) versuchte ein Jugendlicher in ein Geschäft in Zirndorf einzubrechen, wurde jedoch gestört und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 17-Jähriger festgenommen werden.



Der Beschuldigte versuchte gegen 19:35 Uhr ein Fenster aufzuhebeln um sich so Zugang zu dem Goldankaufsgeschäft am Marktplatz zu verschaffen. Hierbei wurde er jedoch durch einen Zeugen beobachtet und angesprochen, woraufhin er die Flucht ergriff.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung nahmen ihn Beamte nach kurzer Flucht in der Bachstraße fest. Bei der darauffolgenden Durchsuchung durch die Streife und hinzugezogener Unterstützungskräfte des USK stellten die Beamten im Hosenbund des 17-Jährigen eine durchgeladene PTB-Waffe fest. Darüber hinaus führte der Tatverdächtige eine zuvor getragene Sturmmaske sowie Werkzeuge und Handschuhe mit sich.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Jugendlichen ergab einen Wert von rund 0,8 Promille.

Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spurenlage am Tatort. Bei dem Beschuldigten führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch. Im Anschluss daran übergaben ihn die Beamten an seine Mutter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei.

