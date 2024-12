HERZOGENAURACH. (1217) Am Sonntagabend (01.12.2024) geriet eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Herzogenaurach in Brand. Verletzt wurde niemand.



Nachbarn des Hauses in der Schlaffhäusergasse alarmierten kurz vor 18:00 Uhr den Notruf, nachdem sie das Feuer in einer Wohnung im Obergeschoss bemerkt hatten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach sowie der Streifen der Polizeiinspektion Herzogenaurach stand die betroffene Wohnung bereits in Vollbrand.

Auf Grund der schnellen Brandbekämpfung gelang es den Einsatzkräften nach kurzer Zeit, das Feuer zu löschen. Auf Grund eines Übergreifens in den Dachbereich, musste dieses im Anschluss teilweise abgedeckt werden.

Verletzte waren bei dem Brand glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zu Folge im hohen fünfstelligen Bereich. Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc