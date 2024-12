Straßenlaterne umgefahren und geflüchtet - Benzinspur führt Polizei zum Verursacher

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitagnachmittag wurde eine Straßenlaterne umgefahren. Eine Benzinspur führte die Polizei unmittelbar zu dem Verursacher, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Beschädigte Straßenlaterne mitgeteilt

Gegen 17:30 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eine umgefahrene Straßenlaterne in der Frühlingstraße gemeldet. Als Beamte der Obernburger Polizei an der Unfallörtlichkeit eintrafen, lagen mehrere Fahrzeugteile auf der Straße. Zudem war eine größere Benzinlache vorhanden, von der eine Spur von der Unfallstelle wegführte. Der Verursacher war zu diesem Zeitpunkt bereits davongefahren.

Der an der Laterne entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 2.500 Euro.

Benzinspur führt Beamte zum Tatverdächtigen

Die Polizisten folgten der Benzinspur quer durch das Obernburger Stadtgebiet und wurden schließlich zu einem Anwesen geführt, wo sie einen geparkten VW Golf mit frischen Unfallschäden an der Fahrzeugfront feststellten.

Im weiteren Verlauf trafen die Beamten auf den 42-jährigen Bewohner des Hauses, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Die vorherige Fahrt mit seinem VW räumte der Mann ein.

Blutentnahme durchgeführt - Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den 42-Jährigen zur Dienststelle, wo er sich eine Blutentnahme gefallen lassen musste.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Ein versuchter, zwei vollendete Einbrüche - Wer hat etwas gesehen?

LKR. ASCHAFFENBURG U. MILTENBERG. Von Samstag, 23.11., bis Samstag 30.11., ist es zu einem versuchten und zwei vollendeten Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Dabei haben die Täter, die unerkannt flüchteten, Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einfamilienhäuser in Großostheim angegangen

Zwischen Samstag, 23.11., und Samstag 30.11., verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Johann-Klug-Straße. Als ein Bewohner von seinem Urlaub zurückkehrte, stellte er ein beschädigtes Fenster fest, über das die Täter eingestiegen sind. Im Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt. Es wurde Bargeld in Höhe einer mittleren dreistelligen Summe erbeutet.

Am Samstag, zwischen 13:00 Uhr und 18:05 Uhr, wurde versucht, in ein Einfamilienhaus in der Marienstraße einzubrechen. Hier beschädigten die Täter die Terrassentür, gelangten jedoch nicht ins Innere. Möglicherweise wurden sie bei ihrer Tat gestört.

Einbruch in Doppelhaus in Sulzbach am Main

Über die Terrassentür stiegen Unbekannte am Samstag in eine Doppelhaushälfte in der Straße „Fliederweg“ ein. Der Einbruch ereignete sich zwischen 15:00 Uhr und 18:45 Uhr. Nachdem die Täter Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten, flüchteten sie unerkannt.

In allen drei Fällen hat die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen um die Tatorte in Großostheim und Sulzbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Schimborner Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der gesamte Inhalt, Zigaretten und Bargeld, wurde entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden in der Herstallstraße Teile eines schwarz-roten E-Bikes der Marke Fischer entwendet. Der Besitzer schloss sein E-Bike an einem Fahrradständer im Bereich des TK Maxx an. Bei seiner Rückkehr war nur noch das Vorderrad vorhanden, Rahmen und Hinterrad wurden gestohlen.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, gegen 07:45 Uhr, kam es in der Rhönstraße, auf Höhe der Einmündung Alois-Grimm-Straße, zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Fahrzeugen. Das zweite unfallbeteiligte Fahrzeug, ein orangener Kleintransporter (offener Kastenwagen) mit Aschaffenburger Kennzeichen flüchtete in Richtung Würzburger Straße.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag die Fassade und Fenster eines Hauses im Birnbaumweg mit Eiern beworfen. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

ASCHAFFENBURG / OBERNAUER KOLONIE. In der Obernauer Straße wurde von Freitag, 21:30 Uhr, bis Samstag, 05:50 Uhr, der linke Außenspiegel eines geparkten weißen Minis abgefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Edith-Stein-Straße wurde am Freitag, zwischen 11:15 Uhr und 11:40 Uhr, die Betonmauer eines Grundstücks angefahren und hierdurch beschädigt. Der Verursacher fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.