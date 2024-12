LEUTERSHAUSEN. (1214) Am Freitagabend (29.11.2024) brach in einem Wohnhaus in Leutershausen (Lkrs. Ansbach) ein Feuer aus, welches im Verlauf auf Nebengebäude übergriff. Eine Person kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.



Gegen 17:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über den Brand eines Wohnhauses in der Bergstraße ein.

Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr schlugen bereits starke Flammen aus dem Dachfenster im ersten Obergeschoss. Eine 63-jährige Bewohnerin des Hauses stand am Fenster im ersten Obergeschoss und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Kräfte der Feuerwehr retteten die Frau mittels Drehleiter aus dem brennenden Haus. Sie kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Alle weiteren Bewohner des Hauses hatten dieses eigenständig verlassen können.

Zahlreiche Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Leutershausen, Wiedersbach, Colmberg, Ansbach und Ansbach-Land waren über viele Stunden mit dem Löschen des Brandes beschäftigt. Das Feuer griff im Verlauf auch auf die angrenzende Scheune über. Letzte Löscharbeiten waren gegen 08:00 Uhr des nächsten Morgens beendet. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache werden durch das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt.



