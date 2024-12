NEUENDETTELSAU. (1213) Am Freitagabend (29.11.2024) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neuendettelsau (Lrks. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr gelangten der oder die Unbekannten gewaltsam über die Terrassentür in das Einfamilienhaus im Schleifweg.

Im Inneren durchwühlten der oder die Täter sämtliche Schränke bzw. Schubladen und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Die Eigentümer befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht im Haus und bemerkten diesen erst in den frühen Morgenstunden.

Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt. Die Beamten bitten Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel