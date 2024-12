2656 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Oberhausen – Am gestrigen Samstag (30.11.2024) kam es in der Donauwörther Straße zu einem Unfall zwischen 38-jährigen Autofahrer und einem 34-jährigen Autofahrer. Der 34-Jährige und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 23.00 Uhr waren der 38-Jährige und der 34-Jährigen hintereinander auf der Donauwörther Straße stadtauswärts unterwegs. Hier wollte der 38-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 34-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt offenbar zum Überholen ansetzte.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2657 – Polizei warnt vor Betrügereien

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (29.11.2024) erlangte ein bislang unbekannter Täter durch betrügerisches Vorgehen einen hohen dreistelligen Betrag am Martin-Luther-Platz.

Der bislang unbekannte Täter sprach einen 23-Jährigen an und bat diesen um Hilfe. Der Unbekannte gab vor Bargeld zu benötigen und im Gegenzug den Betrag an den 23-Jährigen zu überweisen. Nachdem der bislang Unbekannte vorgab den Betrag überwiesen zu haben, erhielt er das Bargeld. Ein Zahlungseingang fand tatsächlich aber nicht statt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges und hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Gesundes Misstrauen kann schützen.

Übergeben Sie kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen.

Geben Sie keine persönlichen Daten an fremde Personen weiter.

Informieren Sie umgehen die Polizei, wenn Sie verdächtige Feststellungen machen.

2658 – Polizei stoppt alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Kriegshaber – Am gestrigen Samstag (30.11.2024) war ein 30-Jähriger alkoholisiert mit seinem E-Scooter in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 06.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 30-Jährigen, da er in falsche Richtung auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Zudem verlief eine Drogenschnelltest ebenfalls positiv.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Wert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 30-Jährigen.

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (30.11.2024) war ein 29-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Argonstraße unterwegs.

Gegen 05.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten seinen Führerschein sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 29-Jährigen.

2659 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Pfersee – Am gestrigen Samstag (30.11.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Dresdner Straße.

Gegen 19.45 Uhr hielt eine 26-jährige Mercedes-Fahrerin am Fahrbahnrand an, um ihre Mitfahrerin aussteigen zu lassen. Hierbei kollidierte eine bislang unbekannte Radfahrerin mit der offenen Autotür. Dadurch stürzte die Mitfahrerin der 26-Jährigen und verletzte sich leicht. Auch die Radfahrerin stürzte und verletzte sich augenscheinlich leicht. Nach einem kurzen Gespräch fuhr die bislang Unbekannte jedoch weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2660 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Haunstetten – Am vergangenen Freitag (29.11.2024) war ein 39-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss im Unteren Talweg unterwegs.

Gegen 18.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Außerdem zeigte er drogentypischen Verhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,45 Promille und ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher. Anschließend veranlassten sie eine Blutentnahme auf der Dienststelle, um den genauen Wert zu bestimmen.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen weigerte sich der Mann zunächst die Dienststelle zu verlassen. Daraufhin erteilten die Beamten dem 39-Jährigen einen Platzverweis, dem der Mann nachkam.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 39-Jährigen.

Haunstetten – Am vergangenen Freitag (29.11.2024) war ein 24-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Sportplatzstraße unterwegs.

Gegen 21.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er während der Fahrt auf seinem Handy tippte und nicht angeschnallt war. Bei der Kontrolle zeigte der 24-Jährige drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamin.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

2661 – Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Innenstadt – Am heutigen Sonntag (01.12.2024) verletzten ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger einen 31-Jährigen und leisteten Widerstand gegen Polizeibeamte in der Maximilianstraße. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 05.15 Uhr stellte eine Polizeistreife eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden 19- und 20-Jährigen mit dem 31-Jährigen fest. Hierbei schlugen die beiden den 31-Jährigen. Als die beiden die Streife bemerkten, flüchteten sie zunächst. Die Polizeibeamten stoppten die beiden Tatverdächtigen anschließend im Nahbereich. Hierbei leisteten beide massiven Widerstand gegen die Polizeibeamten und schlugen nach ihnen. Zudem beleidigten sie die Beamten.

Da sich beide Männer nicht beruhigen ließen, verbrachten sie die nächsten Stunden im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 19-Jährigen und den 20-Jährigen.

2662 – Randale in einer Bank

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (29.11.2024) randalierte ein 25-Jähriger in einer Bank am Rathausplatz.

Gegen 11.15 Uhr beschädigte der Mann ein Kartenlesegerät und versuchte in die Büros der Bank zu gelangen. Mitarbeiter verständigten schließlich die Polizei. Die Beamten erteilten dem 25-Jährigen daraufhin einen Platzverweis, dem er auch nachkam. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 25-Jährigen.

2663 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in der Innenstadt

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (29.11.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 27- und 41-jährigen Männern und drei weiteren Personen am Martin-Luther-Platz.

Gegen 22.45 Uhr verständigte ein Passant den Notruf, da er die Auseinandersetzung beobachtete hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden 27- und 41-jährigen Männern und einem 43-Jährigen, der mit zwei weiteren Frauen unterwegs war. Hierbei wurden der 43-Jährige sowie seine beiden Begleiterinnen leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zunächst und wurden dabei von einem Passanten verfolgt. Anschließend stoppte eine Polizeistreife die Männer und kontrollierte sie.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes gegen den 27-Jährigen und den 41-Jährigen.

2664 – Alkoholisiert Unfall verursacht

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (30.11.2024) kam es in der Frölichstraße Ecke Schaezlerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen Autofahrerin und einem 38-jährigen Autofahrer. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 02.00 Uhr war der 38-Jährige mit seinem Mercedes auf der Schaezlerstraße in südöstliche Richtung unterwegs. Die 37-Jährige war mit ihrem Opel auf der Frölichstraße in südwestliche Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß den beiden Autofahrern. Die genaue Schadenhöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Bei der Unfallaufnahme ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der 37-Jährigen einen Wert von über 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt der 37-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 37-Jährige.