UETTINGEN, LKR. WÜRZBURG. HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle gab ein Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg den Beamten am Tag nach der Tat einen entscheidenden Hinweis, der schließlich zur Festnahme des Täters führte. Nun erhielt der Zeuge Max Rosenberger ein Dankschreiben des Polizeivizepräsidenten Holger Baumbach sowie eine Geldzuwendung für seine Zivilcourage.

Täter flüchtet nach Überfall auf Tankstelle Ende August

Am 26.08.2024 kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die ESSO-Tankstelle in Uettingen. Dort betrat ein zunächst unbekannter Täter den Verkaufsraum und bedrohte zunächst eine Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers. Anschließend entnahm der junge Mann Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages aus der Kasse und flüchtete vorerst unerkannt.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Würzburger Polizei unter Einbindung mehrerer Dienststellen, einem Polizeihubschrauber und Diensthundeführern führten zunächst zu keinem Erfolg. Die Kriminalpolizei Würzburg wendete sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit und suchte mit einer detaillierten Personenbeschreibung nach dem Täter.

Zeuge gibt entscheidenden Hinweis am Folgetag

Am Tag nach der Tat meldet sich der Zeuge aus dem Landkreis Aschaffenburg bei der Kripo und berichtete den Beamten von einer Beobachtung am 25.08.2024, also einem Tag vor dem Überfall. Dabei fiel Herrn Rosenberger an der Shell-Tankstelle in Hösbach eine jüngere männliche Person auf, die von der Beschreibung und ihrem Verhalten her auf den Tatverdächtigen des Tankstellen-Raubes passte.

Weitere Ermittlungen führten zur Täterfestnahme

Durch die Schilderungen von Herrn Rosenberger konnte die Kripo Würzburg weitere Ermittlungsansätze gewinnen, die schließlich in der Festnahme des zum Tatzeitpunkt 23 Jahre alten Täters in Rheinland-Pfalz mündete. Seit seiner Vorführung beim Ermittlungsrichter befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

Zivilcourage mit Geldzuwendung gewürdigt

Am Donnerstag (28. November) trafen sich Erster Kriminalhauptkommissar Reiner Rügamer, Leiter des Kommissariats für Eigentumskriminalität, und Kriminalhauptkommissar Claus Witt, der Sachbearbeiter des Raubüberfalls, in der Polizeiinspektion Alzenau mit Herrn Rosenberger. Dabei überreichten sie ihm ein persönliches Dankschreiben des Polizeivizepräsidenten des Polizeipräsidiums Unterfranken, Holger Baumbach. In diesem Schreiben drückte der Vizepräsident seine Dankbarkeit für das Engagement und das vorbildliche Verhalten des Mannes aus. Weiterhin würdigte die Behördenleitung der unterfränkischen Polizei die Zivilcourage des Herrn Rosenberger mit einer Geldzuwendung in Form eines Tankgutscheines.