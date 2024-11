WALTENHOFEN / BAB 980. Heute Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, gingen mehrere Mitteilungen über einen Geisterfahrer ein, welcher die A 980 von Waltenhofen zum Autobahndreieck Allgäu in falscher Richtung befuhr. Wer konnte die Geisterfahrt beobachten oder wurde gefährdet? Die Polizei sucht Zeugen!

Am 27.11.2024, gegen 15:00 Uhr, erreichten die Polizei einige Notrufe über ein Fahrzeug, das auf der A 980 von Waltenhofen in Richtung Autobahndreieck Allgäu auf der falschen Fahrbahn fuhr. Dabei handelte es sich um einen silbernen Kombi der Marke BMW. Die Polizeieinsatzzentrale beorderte sofort mehrere Streifen, um den Verkehr zu warnen und nach dem Falschfahrer zu fahnden. In diesem Zusammenhang stellten Polizeikräfte den 76-jährigen Fahrzeuglenker dann auf der B 12 nahe Altdorf fest. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mangelnde Fahrtauglichkeit des Mannes. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 76-Jährigen vor Ort. Zeugen, welche die Fahrt des 76-jährigen Fahrzeugführers beobachtet haben oder gar gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Kempten unter 0831 9909-2050 zu melden. (VPI Kempten)

