EISINGEN, LKR. WÜRZBURG. Ein Unbekannter hat am frühen Dienstagabend versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Der Täter wurde bei seinem Vorhaben von einer Bewohnerin gestört und flüchtete anschließend unerkannt. In unmittelbarer Nähe kam es kurz zuvor zu einem Einbruch, bei dem Bargeld und Schmuck entwendet wurden. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Einfamilienhaus eingestiegen - Täter flüchtet unerkannt

In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Gemeindeweg". Bewohner bemerkten bei ihrer Rückkehr die gewaltsam geöffnete Kellertür, im Anwesen wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Der Täter hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro und erbeutete Bargeld und Schmuck in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe.

Einbruchsversuch in Parallelstraße - Bewohnerin überrascht Täter

Als die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Merowingerstraße gegen 18:10 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie laute Geräusche aus Richtung ihres Gartens. Nachdem sie das Haus betrat, stellte sie die beschädigte Terrassentür fest und konnte hinter dem Anwesen eine Person wegrennen hören.

Dem Sachstand nach hat der Unbekannte versucht, sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Dabei wurde auch die Scheibe der Tür eingeschlagen. Auch hier entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Fahndung eingeleitet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken fahndete die Polizeiinspektion Würzburg-Land mit Unterstützung umliegender Dienststellen nach dem Täter. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Unbekannte ist noch immer flüchtig.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und geht dabei von einem Zusammenhang zwischen beiden Taten aus. Die Ermittler hoffen nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat in dem relevanten Zeitraum, aber auch kurz davor oder im Nachgang, etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat in der Straße "Am Gemeindeweg" sowie in der Merowingerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.