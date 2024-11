2630 – Verkehrsunfall

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (26.11.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 51-jährigen Fahrradfahrer und einem 63-jährigen Autofahrer in der Blücherstraße. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 06.00 Uhr fuhr der 51-Jährige mit seinem Fahrrad entlang der Blücherstraße in Richtung Friedberg. An der Kreuzung zur Waxensteinstraße wollte der 63-Jährige mit seinem Auto nach links in die Blücherstraße abbiegen und übersah hierbei offenbar den Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 63-jährigen Autofahrer.

2631 – Unfallfluchten im Stadtgebiet

Haunstetten/Siebenbrunn – Am vergangenen Montag (25.11.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr einen weißen 1er BMW in der Inninger Straße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Firnhaberau – Am Dienstag (26.11.2024) zwischen 08.10 Uhr und 10.30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen 7er BMW in der St.-Lukas-Straße. Der Unbekannte flüchtete offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (26.11.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Wohnmobil der Marke Fiat im Mühlmahdweg. Der Unbekannte flüchtete offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr parkte der Eigentümer das Wohnmobil am rechten Fahrbahnrand. Als er zurückkehrte stellte er einen Schaden an der hinteren linken Seite fest. Aufgrund der Schadenshöhe könnte dieser von einer Laderampe eines größeren Fahrzeuges stammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den beiden oben genannten Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2632 – Polizei ermittelt wegen Werkzeugdiebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (25.11.2024), 15.00 Uhr bis Dienstag (26.11.2024), 08.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Elektrowerkzeuge von einer Baustelle in der Blücherstraße.

Es entstand eine Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

2633 – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (24.11.2024), 20.30 Uhr bis Dienstag (26.11.2024), 19.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen schwarzer Skoda Scala in der Königsberger Straße (Hausnummernbereich 50 - 60). Die aktuelle Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2634 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Hammerschmiede – Am Dienstag (26.11.2024), gegen 17.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das Handy und Bargeld einer Frau aus dem Einkaufswagen in einem Supermarkt in der Neuburger Straße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.