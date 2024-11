Unfallflucht - Fußgängerin verletzt - Radfahrer flüchtig

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstagabend ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem unbekannten Radfahrer gekommen. Die Frau hat sich dabei verletzt. Von dem weiteren Beteiligten fehlt bislang jede Spur. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt.

Dem Sachstand nach war die 65-Jährige gegen 20:30 Uhr zu Fuß in der Liebigstraße in Richtung Spessartstraße unterwegs. Ein von hinten an der Frau vorbeifahrender Radfahrer hat die Frau touchiert, sodass die Fußgängerin gestürzt ist und sich am Arm verletzt hat. Der Unbekannte ist unterdessen weitergefahren, ohne anzuhalten.

Der Polizei Aschaffenburg wurde der Unfall erst später bekannt. Die Beamten führen nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht.

Mögliche Zeugen des Geschehens, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Passanten haben am Dienstagabend eine Schlägerei zwischen drei Beteiligten mitgeteilt. Die Polizei Aschaffenburg war schnell vor Ort. Der Hergang der Auseinandersetzung ist noch völlig unklar. Zeugen sind aufgerufen, sich zu melden.

Gegen 18:10 Uhr wurde die körperliche Auseinandersetzung in der Lindestraße zwischen drei Männern mitgeteilt. Streifen der Aschaffenburger Polizei waren schnell vor Ort und konnten noch einen 21-Jährigen vor Ort antreffen.

Im Zuge der Fahndung konnten die Beamten zwei weitere Männer im Alter von 21 und 22 Jahren festnehmen. Alle drei Beteiligten wiesen leichte Verletzungen auf und konnten nach der Untersuchung durch den Rettungsdienst und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Der Grund für die Auseinandersetzung sowie der Geschehensablauf sind unterdessen weiterhin unklar. Die Polizei Aschaffenburg hofft zur Aufklärung auf neutrale Zeugen.

Hinweis nehmen die Beamten unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde zwischen 11:20 Uhr und 12:30 Uhr ein Audi A6 bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Pkw war in der Zeit am Marktplatz geparkt und hatte bei der Rückkehr des Besitzers einen Streifschaden an der Beifahrerseite.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Dienstag, gegen 20:25 Uhr, verlor ein Sattelzug auf der A3 in Richtung Frankfurt sein Reserverad. Ein nachfolgender Lkw konnte nicht mehr ausweichen und wurde beschädigt.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.