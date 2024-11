MIESBACH. In der Nacht auf Mittwoch, den 27. November 2024, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt ein und entwendeten Schmuck im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Anschließend flüchteten sie bislang unerkannt mit der Beute. Die Kriminalpolizei Miesbach übernahm die Ermittlungen und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zeugen hatten am Mittwochmorgen (27. November 2024) festgestellt und umgehend der Polizei gemeldet, dass in ein Juweliergeschäft am Lebzelterberg in der Innenstadt von Miesbach offensichtlich eingebrochen wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von 26. November 2024 (ca. 18.00 Uhr) bis 27. November (ca. 8.00 Uhr) gewaltsam Zutritt zu dem Fachgeschäft und entwendeten daraus diverse Schmuckstücke. Der Stehlschaden dürfte sich, nach derzeitigen Erkenntnissen, im mittleren fünfstelligen Eurobereich bewegen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort trafen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Miesbach. Das Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Rosenheim unterstützte an der Tatörtlichkeit bei der Spurensicherung. Fortgeführt werden die Ermittlungen vom zuständigen Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizeistation Miesbach, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

Die Kriminalpolizei Miesbach bittet Zeugen, welche bereits im Vorfeld der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben bzw. sachdienliche Hinweise zu der Tat zwischen Dienstagabend (26. November 2024) und Mittwochmorgen (27. November 2024) geben können, sich unter der Telefonnummer 08025/299-0 oder bei jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.