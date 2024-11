BAD NEUSTADT / SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD; EBENHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN. Die Fahndung nach einer flüchtigen Ladendiebin aus Bad Neustadt / Saale führte zur Festnahme der Frau im Bereich Ebenhausen. Bei einer Wohnungsnachschau konnte Diebesgut im Wert von mehreren zehntausend Euro sichergestellt werden.



In einem Bekleidungsgeschäft in Bad Neustadt kam es am Dienstag gegen 10:00 Uhr zum Diebstahl von mehreren Kleidungsstücken. Als eine Mitarbeiterin den Diebstahl bemerkte, versuchte sie die Dame zur Rede zu stellen. Diese stieg jedoch in ihr Fahrzeug ein und flüchtete. Durch den anfahrenden Pkw drohte die Mitarbeiterin eingeklemmt zu werden, da sich noch weitere Fahrzeuge im nahen Umfeld befanden. Sie blieb jedoch unverletzt. Auf ihrer Flucht beschädigte sie noch ein anderes Fahrzeug, wodurch ein Unfallschaden von mehreren tausend Euro entstand.



Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Pkw im Stadtgebiet Bad Neustadt erbrachte zuerst kein Ergebnis. Jedoch konnte eine Streife der Polizei Bad Kissingen die 39-jährige Ladendiebin an ihrer Wohnadresse in Ebenhausen antreffen. In der Wohnung der Frau konnte im Anschluss noch Diebesgut im Wert von mehreren zehntausend Euro aufgefunden und sichergestellt werden.



Die Polizei Bad Neustadt / Saale führt die Ermittlungen hinsichtlich eines räuberischen Diebstahls und versucht die sichergestellten Kleidungsstücke weiteren Taten zuzuordnen.