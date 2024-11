FÜRTH. (1201) Unbekannte Personen zündeten zwischen Montagnachmittag (25.11.2024) und Dienstagmorgen (26.11.2024) mehrere in der Fürther Oststadt abgestellte Fahrräder an. Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr am Montagnachmittag und 06:30 Uhr am Dienstagvormittag setzten Unbekannte in der Dr.-Mack-Straße fünf Leihfahrräder in Brand. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro.

Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass das Feuer mit Hilfe von Kraftstoff entfacht wurde, welcher in einer Bierflasche abgefüllt war.

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 759050 zu melden. Insbesondere sprechen die Beamten Zeugen an, denen im relevanten Zeitraum im Bereich des Tatortes nach Benzin riechende Personen aufgefallen sind.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc