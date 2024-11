LANDKREIS BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Weil er im dringenden Verdacht steht, die eigene Tochter wiederholt missbraucht und selbst gefertigte kinderpornografische Fotos ins Netz gestellt zu haben, sitzt ein 40 Jahre alter Mann seit dem 22. November 2024 in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln gegen ihn wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie und anderen Delikten.

Australische Polizeibehörden stießen im Darknet auf kinderpornografische Fotos und konnten ermitteln, dass diese offenbar in Deutschland, in einer Kommune im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, im Laufe des Jahres 2024 gefertigt worden waren. Über das Bundeskriminalamt und das Bayerische Landeskriminalamt wurde der Fall eilig an die örtlich zuständige Kriminalpolizei in Weilheim weitergeleitet.

Von den Ermittlern des Fachkommissariats 1 der Kripo Weilheim wurden noch am selben Tag richterliche Beschlüsse zur Durchsuchung bei einem tatverdächtigen 40-Jährigem erwirkt und am 22. November vollzogen. Hierbei wurden Beweismittel, wie Laptop, Tablet-PC, Mobiltelefon, Speichermedien und weitere Gegenstände, sichergestellt. Der 40-jährige Deutsche wurde festgenommen. Er räumte bei seiner Vernehmung durch Kriminalbeamte die Herstellung einer hohen Anzahl von inkriminierten Bildern, deren Verbreitung im Internet, sowie verschiedene sexuelle Handlungen an seiner Tochter ein.

Der Mann wurde noch am selben Tag auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie und weiterer Delikte. Der Beschuldigte wurde von der Kriminalpolizei unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in der Sache dauern an.