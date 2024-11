TACHING a. SEE / WAGING a. SEE, LKR. TRAUNSTEIN. Am Montag, 25. November 2024, kam es bei Waging am See, Höhe Seeteufel, gegen 13.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Omnibus. Die Insassen des Omnibusses blieben leicht bzw. unverletzt, der Pkw-Fahrer allerdings erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Am Montagnachmittag (25. November 2024), gegen 13.45 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2105 zwischen den Ortschaften Taching am See und Waging am See ein schwerer Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 20-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem VW Golf hinter einem Lkw in Richtung Taching am See. Auf der Gegenfahrbahn befand sich ein Linienbus. Der Lkw-Fahrer passierte eine Baustellenampel und musste aufgrund der engen Straßenführung etwas zur Fahrbahnmitte ausweichen. Der entgegenkommende Linienbus reduzierte daraufhin seine Geschwindigkeit, um die Situation zu entschärfen.

Der direkt hinter dem Lkw fahrende VW Golf fuhr ebenfalls an der Baustellenampel vorbei und kollidierte mit seiner linken Fahrzeugseite mit dem entgegenkommenden Linienbus.

Der Pkw-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich lediglich ein Fahrgast im Linienbus, dieser blieb unverletzt. Die Baustellenampel war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Betrieb.

Die Staatsstraße 2105 zwischen Waging und Taching am See ist derzeit komplett gesperrt. Verkehrsbehinderungen konnten jedoch durch eine frühzeitige Umleitung vermieden werden.

An der Unfallstelle waren etwa 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Waging am See, Taching am See und Gaden mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt sowie ein Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes vor Ort.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 200.000 € geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Laufen unter der Telefonnummer 08682/8988-110 zu melden