BERCHTESGADEN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Ein Sachschaden in mittlerer sechsstelliger Höhe entstand beim Brand eines landwirtschaftlichen Stadels am Sonntag, 24. November 2024, in Berchtesgaden. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Traunstein übernahmen die Ermittlungen zur Brandursache.

Ein Zeuge hatte am späten Sonntagvormittag (24.11.2024) gegen 11.25 über Notruf den Brand eines großen landwirtschaftlichen Stadels auf einem Anwesen im Rennweg mitgeteilt. Die Integrierte Leistelle (ILS) Traunstein schickte umgehend ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk (THW) zum Einsatzort am Untersalzberg. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das landwirtschaftliche Gebäude bereits in Vollbrand. Alle Tiere aus dem Stall hatten rechtzeitig ins Freie gebracht werden können und auch Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die rund 160 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau, Königssee und Marktschellenberg verhinderten mit ihrem schnellen Einsatz, dass die Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser übergreifen konnten und brachten das Feuer bald unter Kontrolle.

Beamte der Polizeiinspektion Berchtesgaden übernahmen vor Ort die ersten polizeilichen Maßnahmen und übergaben die weiteren Untersuchungen dann an den Kriminaldauerdienst (KDD) und die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kripo Traunstein. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bislang keine. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen. Hierzu finden am heutigen Tag weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei am Brandobjekt statt.