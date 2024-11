2608 – Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Oberhausen – Im Zeitraum von Freitag (22.11.2024), 17.00 Uhr, bis Samstag (23.11.2024), 07.00 Uhr stellte der Besitzer seinen Generic Motor Roller auf einer Parkfläche in der Augustastraße ab. Als er zurückkam, war der Roller verschwunden. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Oberhausen – Im Zeitraum von Freitag (22.11.2024), 21.30 Uhr, bis Samstag (23.11.2024), 10.00 Uhr stellte der Besitzer seinen Piaggio Roller vor einem Mehrfamilienhaus in der Eschenhofstraße ab. Als er zurückkam, war der Roller verschwunden. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt in beiden Fällen wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

2609 – Autofahrer übersieht Linienbus

Oberhausen – Am Freitag (22.11.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus.

Gegen 09.00 Uhr verursachte ein 41-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall in der Neuhäuserstraße, da er offenbar den vorfahrtsberechtigten Linienbus aufgrund seiner vereisten Frontscheibe übersah. Verletzt wurde dabei niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung gegen den 41-Jährigen.

2610 – Trunkenheitsfahrten

Hammerschmiede – Am Samstag (23.11.2024) war ein 55-jähriger Pkw-Fahrer alkoholisiert in der Mühlhauser Straße unterwegs.

Gegen 22.30 Uhr konnten Einsatzkräfte beobachten, wie ein 55-Jähriger mit seinem Pkw auf der Mühlhauser Straße über eine rote Ampel fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte deutliche Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1.1 Promille.

Die Fahrt war somit für den 55-Jährigen beendet, ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Innenstadt – Am Sonntag (24.11.2024) war ein 57-jähriger Pkw-Fahrer alkoholisiert in der Gögginger Straße unterwegs.

Gegen 04.00 Uhr wurde bei einem 57-jährigen Pkw-Fahrer an der Gögginger Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurde beim 57-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Den 57-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

2611 – Unfallfluchten im Stadtgebiet – Zeugen gesucht

Lechhausen – Am Freitag (22.11.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Curt-Frenzel-Straße.

In der Zeit von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr parkte eine 21-Jährige ihren weißen Pkw auf einem Firmengelände in der Curt-Frenzel-Straße. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden an der Beifahrertüre fest. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Pfersee – Am Samstag (23.11.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Spicherer Straße.

In der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.20 Uhr parkte ein 40-Jähriger seinen grauen VW in der Spicherer Straße. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden an der Frontstoßstange fest. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.