NÜRNBERG. (1192) Am Freitagnachmittag (22.11.2024) versuchte eine unbekannte Frau Geld in einem Schreibwarenladen in der Nürnberger Stadtteil Glockenhof zu rauben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 15:15 Uhr betrat eine unbekannte maskierte Frau einen Schreibwarenladen in der Glockenhofstraße / Ecke Harsdörfferstraße. Dort forderte sie unter Vorhalt eines Elektroschockers die Herausgabe von Bargeld. Als die beiden Mitarbeiter dies verneinten, verließ die Unbekannte das Geschäft und flüchtete in Richtung Kirchenstraße.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

Circa 45 – 50 Jahre alt, circa 165 cm groß, starke bis korpulente Statur, war mit einer Jeanshose, einer dunkelbraunen Daunenjacke, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und einer schwarzen Strickmütze mit weißer Aufschrift bekleidet. Zudem trug sie eine dunkle Mund-Nasen-Schutzmaske.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold