1861. Einbruch in Reihenhaus - Obermenzing

Am Freitag, 22.11.2024, zwischen 16.20 Uhr und 18.50 Uhr, hebelten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines Reihenhauses auf und drangen in das Gebäude ein.

Im Gebäude durchsuchten der oder die bislang unbekannten Täter mehrere Räume nach Beute. Unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck flüchteten der oder die bislang unbekannten Täter.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Eduard-Fentsch-Weg, Schrämelstraße und die Menterstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1862. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Bogenhausen

Am Freitag, 22.11.2024, gegen 20.30 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einzudringen. Dieses verfügt über eine akustische Alarmanlage und war mit einer Sicherheitsfirma verbunden.

Nach Alarmauslösung wurden sofort mehrere Streifen alarmiert und rückten zum Tatort aus. Vor Ort konnten Hebelspuren an der Dachterrasse des Hauses festgestellt werden. Ein Eindringen in das Gebäude konnte nicht festgestellt werden.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Flemingstraße, Felix-Dahn-Straße und die Mauerkirchenerstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1863. Bewusstloser Radfahrer aufgefunden - eine Person verstorben - Taufkirchen

Am Freitag, 22.11.2024, gegen 19.20 Uhr, fand eine 44-jährige Passantin einen 85-jährigen Mann aus dem Landkreis München bewusstlos in der Platanenstraße. Beim Auffinden hatte der 85-Jährige noch sein Fahrrad zwischen den Füßen. Die 44-Jährige verständigte sofort den Rettungsdienst.

Der 85-Jährige wurde vom Rettungsdienst unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er einige Zeit später.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei der Münchner Verkehrspolizei. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Derzeit kann eine plötzlich aufgetretene internistische Erkrankung des 85-Jährigen nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1864. Sexuelle Belästigung - ein Tatverdächtiger festgenommen - Laim

Am Freitag, 22.11.2024, gegen 17.50 Uhr, fuhren eine 27-jährige Frau aus dem Landkreis München und ein 23-jähriger Mann aus München mit der U-Bahnlinie U5.

An der Haltestelle Laimer Platz verließen beide die U-Bahn. Dabei berührte der 23-Jährige die 27-Jährige am Gesäß. Durch diese Handlung fühlte sich die 27-Jährige sexuell belästigt.

Zu diesem Zeitpunkt führte eine gemeinsame Streife der U-Bahnwache München und der Polizeiinspektion 41 (Laim) hier eine Kontrolle des Bahnhofs durch. Die 27-Jährige informierte die gemeinsame Streife über den Vorfall. Der 23-Jährige konnte noch am U-Bahnhof angetroffen und festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1865. Einbruch in Kiosk - ein Tatverdächtiger ermittelt - Obergiesing

Am Sonntag, 14.07.2024, zwischen 04.20 Uhr und 04.30 Uhr, hebelte ein zunächst unbekannter Täter eine Seitentür eines Kiosks auf und gelangte so in die Räumlichkeiten.

Aus den Räumlichkeiten wurde ein Rucksack mit Bargeld entwendet. Des Weiteren wurde ein Wandtresor angegangen und mit mehreren Werkzeugen versucht diesen aufzubrechen. Der Täter schaffte dies nicht und verließ den Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt, die in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt ausgewertet wurden. Dabei ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 50-jährigen Mann, der derzeit wegen anderer Delikte in einer Justizvollzugsanstalt inhaftiert ist. Der Tatverdächtige selbst hat sich bislang nicht zur Tat geäußert.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

1866. Pkw-Brand von drei Fahrzeugen - Sendling

Am Samstag, 23.11.2024, gegen 13:00 Uhr, versuchte ein 54-jähriger, mit Wohnsitz in München, seinen Pkw BMW (Oldtimer), der zwischen zwei anderen Pkw geparkt war, zu starten. Beim Betätigen der Zündung entstand ein Brand im Motorraum des Pkw. Der Fahrer verließ daraufhin sein Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr breitete sich das Feuer im Motorraum weiter aus und griff auf die links und rechts geparkten Fahrzeuge über.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen alle drei Fahrzeuge in Brand. Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Aufnahme des Sachverhaltes erfolgte durch die Münchner Kriminalpolizei. Derzeit kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Brandfahndung) der Münchner Kriminalpolizei.

1867. Einbruch in Gewerbebetrieb - Isarvorstadt

Am Samstag, 23.11.2024, gegen 06:00 Uhr, überstieg ein bislang unbekannter Täter einen Maschendrahtzaun und gelangte so in den Hinterhof eines Gewerbebetriebes. Hier verschaffte er sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Der Täter entwendete einen kleinen grauen (anthrazitfarbenen) Würfeltresor und verließ die Räumlichkeiten.

Der Polizei ist bekannt, dass der Täter beim Verlassen des Anwesens auf eine unbekannte Person traf, die ich vermutlich gesehen hatte.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Klenzestraße, Fraunhoferstraße und Reichenbachstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Insbesondre richtet sich dieser Aufruf auch an die bislang unbekannte Person die den Täter gesehen haben könnte.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.