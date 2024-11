Wurmannsquick: Am Samstag, den 23.11.2024, gegen 00.40 Uhr, wurde in Oberwidmais ein Nachbar durch einen hellen Lichtschein auf einen Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen aufmerksam. Hierbei stand ein Stall bereits im Vollbrand. Die Flammen griffen dabei auch auf den Dachstuhl des angrenzende Wohnhauses über. Die beiden anwesenden Bewohner wurden durch die installierten Feuermelder geweckt und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Eine Gefahr für Tiere bestand nicht. Die eingesetzten Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle, dennoch brannte der Stall nieder, das Wohngebäude wurde erheblich beschädigt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Es entstand ein Schaden von geschätzten 200.000, Euro.

Die ersten Ermittlungen am Brandort wurden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Eggenfelden, sowie dem Kriminaldauerdienst Passau übernommen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache werden duch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau geführt.

Bei den Löscharbeiten waren über 170 Feuerwehrkräfte eingesetzt. U.a. die Feuerwehren Rogglfing, Tannenbach, Martinskirchen, Walburgskirchen, Hirschhorn und Langeneck.