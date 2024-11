2598 – Ladendiebin in Untersuchungshaft

---------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Innenstadt – Am Mittwoch (20.11.2024) entwendete eine 37-Jährige mehrere Kleidungsstücke in einem Geschäft in der Wertachstraße. Die 37-Jährige wurde festgenommen.

Gegen 15.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin die 37-Jährige, wie sie das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Anschließend stoppte sie die Frau und verständigte die Polizei.

Bei der Aufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass die 37-Jährigen Waren im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages entwendet hatte. Zudem stellten die Beamten weitere hochwertige Gegenstände bei der Frau sicher, deren genaue Herkunft nun geklärt wird.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde die 37-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall in 8 Fällen und setzte diesen in Vollzug. Die Frau befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Ladendiebstahls gegen die 37-Jährige.

2599 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (20.11.2024), 16.00 Uhr, bis Donnerstag (21.11.2024), 10.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter u.a. ein Verkehrsschild und eine Außenwand eines Parkhauses im Bereich der Wilhelm-Hauff-Straße mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2600 – Polizei stoppt Autofahrer

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstagabend (21.11.2024) fuhr ein 24-jähriger Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Neuburger Straße. Hierbei kam es beinahe zu einem Unfall mit einem 60-jährigen Fußgänger.

Gegen 18.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den 24-jährigen Autofahrer, wie er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts fuhr. Zudem missachtete er zwei rote Ampeln. Dadurch kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger, welche die Fahrbahn überquerte. Es wurde niemand verletzt.

Die Polizeistreife stoppte den 24-Jährigen und stellten dessen Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 24-jährigen Autofahrer.

2601 – Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Donnerstag (21.11.2024) fuhr ein 24-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis in der Friedberger Straße.

Gegen 11.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er bei der Fahrt nicht angeschnallt war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten dessen Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-jährigen Mann.

2602 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (19.11.2024), 18.00 Uhr, bis Mittwoch (20.11.2024), 17.45 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person gegen einen Zaun in der Aulzhausener Straße. Der Unbekannte entfernte sich anschließend offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2603 – Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstag (21.11.2024) fuhr ein 52-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Höfatsstraße.

Gegen 15.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten dessen Führerschein und Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 52-jährigen Mann.

2604 – Polizei stoppt Fahrerin ohne Führerschein

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstagabend (21.11.2024) fuhr eine 31-jährige Autofahrerin ohne gültige Fahrerlaubnis in der Neuburger Straße.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass diese nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizei stoppte die Frau in Vergangenheit schon mehrmals ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt der Frau und stellten die Autoschlüssel sicher. Zudem wird eine Entziehung des Autos der 31-Jährigen geprüft.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die Frau.