2588 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (19.11.2024), 14.00 Uhr, bis Mittwoch (20.11.2024), 17.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Hyundai Tucson in der Mittenwalder Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2589 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Innenstadt – Im Zeitraum von Dienstag (19.11.2024), 19.00 Uhr, bis Mittwoch (20.11.2024), 15.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW T5 in der Manlichstraße. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2590 – Polizei kontrolliert Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (21.11.2024) fuhr ein 15-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit einem Auto in der Berliner Allee. Die Polizei stoppte ihn.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 15-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser erst 15 Jahre alt ist und somit auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizeibeamten stellten den Autoschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 15-Jährigen.

2591 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (19.11.2024), 22.00 Uhr und Mittwoch (20.11.2024), 09.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines roten Opel Insignia in der Euler-Chelpin-Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2592 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Oberhausen – Am Mittwoch (20.11.2024) bedrohte ein 33-jähriger Mann offenbar eine 23-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann in einer Wohnung in der Hans-Sachs-Straße. Die 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 08.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den drei Personen in der Wohnung. Im weiteren Verlauf griff der 33-Jährige offenbar zu einem Messer und bedrohte daraufhin die 23-Jährige und den 24-Jährigen. Aufgrund dessen flüchtete der 24-Jährige und kletterte dazu aus dem Fenster der Wohnung. Passanten beobachteten dies und verständigten die Polizei.

Die Polizeibeamten nahmen den 33-Jährigen fest und stellten das Messer sicher. Da ich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung und Körperverletzung gegen den 33-jährigen Mann.

2593 – Verkehrsunfall am Königsplatz

Innenstadt – Am Donnerstagmorgen (21.11.2024) kam es in der Schießgrabenstraße Ecke Hermanstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Fußgänger und einem 60-jährigen Autofahrer. Der 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 07.45 Uhr überquerte der 15-Jährige die Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW des 60-Jährigen. Ein Passant beobachtete den Unfall und leistete dem Jugendlichen umgehend Erste Hilfe. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 60-Jährigen.