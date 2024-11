LANDSHUT. In der gestrigen Nacht (21.11.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft im City Center ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter gegen 00.22 Uhr durch Einschlagen der Schaufensterscheibe mit Gullideckeln Zutritt in das Geschäft und erbeuteten mehrere Schmuckgegenstände in einem mittleren fünfstelligen Wert. Im Anschluss verließen die Täter das Gebäude in unbekannte Richtung.

Da in einem nahe gelegenen Treppenhaus in der Bauhofstraße Schmuckgegenstände aufgefunden werden konnten, ist zu vermuten, dass die unbekannten Täter in Richtung Bauhofstraße flüchteten.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen (Personen/Fahrzeuge) im Tatzeitraum im Bereich City Center oder Bauhofstraße geben können, werden gebeten, sich unter 0871/9252-0 zu melden.

Veröffentlicht: 22.11.2024, 11:45 Uhr