Einbrüche in Wohnung und Haus - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

GROSSOSTHEIM U. ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag sind Unbekannte in eine Wohnung und ein Haus eingebrochen und haben Wertgegenstände erbeutet. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wohnung in Großostheim durchwühlt

Gegen 14:55 Uhr vernahm der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der "Breiten Straße" ein lautes Geräusch im Gebäude. Kurze Zeit später stellte er die offenstehende Tür einer Nachbarswohnung fest und informierte daraufhin die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Personen mehr in der Wohnung.

Dem Sachstand nach verschaffte sich ein Unbekannter über die Tür gewaltsam Zutritt in die Wohnung und entwendete dort Bargeld in Höhe einer mittleren fünfstelligen Summe. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Der an der Tür entstandene Schaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich.

Wohnhaus in Alzenau durchsucht

In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:10 Uhr stieg ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Akazienweg ein und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten. Der Täter, der unerkannt entkam, erbeutete Schmuck und Bargeld im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Auch hier wird der entstandene Sachschaden auf eine dreistellige Summe geschätzt.

In beiden Fällen hat die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen "Breite Straße" in Großostheim und Akazienweg in Alzenau verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Jugendschutzkontrollen der Polizei - Hohe Dichte an Verstößen festgestellt

LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch hat die Polizeiinspektion Obernburg in Abstimmung mit dem Landratsamt Miltenberg Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk der Aktion lag auf der Einhaltung der Regelungen zum Verkauf von Tabakwaren und Alkohol an Jugendliche. Bedauerlicherweise mussten die Beamten in knapp 90 Prozent der Kontrollen Verstöße feststellen.

Testkäufe im Einzelhandel - Tabak und Alkohol im Fokus

Die Polizei war am Mittwoch den Tag über mit einer jugendlichen Testkäuferin in insgesamt 18 verschiedenen Super- und Getränkemärkten unterwegs. Dabei wurde insbesondere die Einhaltung des Jugendschutzes hinsichtlich des Verkaufs von Spirituosen und Tabakwaren überprüft. Die Aktion war im Vorfeld mit dem zuständigen Landratsamt Miltenberg abgesprochen.

Unerfreuliche Bilanz - Zukünftige Aktionen geplant

Leider mussten die Beamten in 16 Fällen Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz feststellen. Der 17-Jährigen wurden hier Zigaretten und auch hochprozentiger Alkohol verkauft, ohne dass zuvor eine Überprüfung des Alters stattgefunden hat. Die fast 90-prozentige Negativquote stimmt Frank Zimmermann (stellvertretender Dienststellenleiter der Polizei Obernburg) traurig. Gleichzeitig macht er deutlich: "Eine so große Anzahl an Missachtungen der Bestimmungen, die dem Gesundheitsschutz von Kindern und Jugendlichen dienen, ist nicht hinnehmbar. Wir werden das zum Anlass nehmen und in Kooperation mit dem Landratsamt auch weiterhin an solchen Kontrollen festhalten. Wir hoffen damit den Geschäften ihre Verantwortung deutlich machen zu können."

Die betroffenen Verkäufer und Verkäuferinnen sehen nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. Auch die Betriebe, in denen die Verstöße erkannt wurden, müssen sich entsprechend verantworten. Die eingeleiteten Verfahren werden dem Landratsamt Miltenberg als zuständige Behörde zur weiteren Entscheidung vorgelegt. Hier wird entschieden, ob und welche Höhe von möglichen Bußgeldern im Einzelfall verhängt werden.

Brand in Scheune - Polizei ermittelt

MÖMBRIS, OT GUNZENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend sorgte der Brand in einer Scheune für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Das Feuer haben die Einsatzkräfte erfolgreich unter Kontrolle gebracht und ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes verhindert. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen kurz vor 23:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr die Mitteilung über einen Brand ein. Nachbarn bemerkten das Feuer an dem landwirtschaftlichen Gebäude und setzten den Notruf ab.

Beim Eintreffen der Polizei Alzenau hatten die örtlichen Feuerwehren den Brand bereits gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen haben die eingesetzten Feuerwehrkräfte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile der Scheune und ein Wohnhaus verhindert.

Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 2.000 Euro. Das Feuer ist aus noch ungeklärter Ursache im Bereich von gelagertem Holz ausgebrochen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. Nach einer Begehung des Brandortes schließen die Beamten menschliches Handeln als Ursache nicht aus.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Alkoholisierten Mann an Fahrt gehindert - Gaststättenbesucher schreiten vorbildlich ein

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Donnerstagabend wollte der betrunkene Besucher einer Gaststätte in sein Auto steigen. Andere Gäste hielten den Mann auf und bewahrten ihn hierdurch vor strafrechtlichen Konsequenzen.

Gegen 20:10 Uhr verließ der 84-Jährige, der zuvor reichlich Alkohol in der in Schweinheim befindlichen Gaststätte konsumierte, das Lokal. Bereits auf dem Weg zu seinem Auto kam der Senior alkoholbedingt zu Sturz. Weitere Besucher der Gaststätte, die auf den Mann aufmerksam wurden, hinderten diesen am Einsteigen und informierten richtigerweise die Aschaffenburger Polizei.

Da sich der Mann nach Eintreffen der Beamten weiter uneinsichtig zeigte, stellten die Polizisten dessen Fahrzeugschlüssel sicher und organisierten ihm eine Heimfahrgelegenheit. So musste der 84-Jährige statt einer hohen Geldstrafe, lediglich eine vergleichsweise günstige Taxifahrt bezahlen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, wurde eine E-Scooter-Fahrerin auf einem Gehweg in der Friedrichstraße von einem Passanten körperlich angegriffen. Der unbekannte Mann schlug der auf dem E-Scooter befindlichen Dame mit einer Plastiktüte mit hartem Inhalt gegen die Schulter und schrie diese an. Anschließend entfernte sich der Unbekannte fußläufig.

Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt wegen eines Körperverletzungsdelikts.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Mittwoch, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 09:00 Uhr, wurde die Mauer eines Grundstücks im Drosselweg unfallbeschädigt. Der Verursacher fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 13:00 Uhr, ist ein unbekanntes Fahrzeug gegen eine Mauer im Schönebergweg gefahren. Dabei wurde die Steinabdeckung beschädigt.

KLEINKAHL, OT GROßKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurden in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr aus einer Garage ein Fahrrad und Werkzeuge entwendet. Die Diebe sind in die unverschlossene Garage in der Großkahler Straße eingedrungen und haben das schwarze Mountainbike der Marke Canyon und Elektrowerkzeuge gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, OT SCHIPPACH, LKR. MILTENBERG. Ein grauer Renault, der von Mittwoch, 08:00 Uhr, bis Donnerstag, 14:00 Uhr, in der Emil-Hartig-Straße, abgestellt war, wurde im Bereich der vorderen Stoßstange angefahren. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag, 08:00 Uhr, und Dienstag, 15:00 Uhr, fuhr ein Unbekannter einen in der Straße "Freihof" abgestellten grünen Audi an. Dieser wurde am linken hinteren Kotflügel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.