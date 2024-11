AINRING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Nachdem es im Laufe des Mittwochs, 20. November 2024, wieder einmal zu betrügerischen Anrufen kam, übergab ein 85-Jähriger in Ainring Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich an unbekannte Abholer. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, warnt erneut vor dieser Betrugsmasche und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwoch (20. November 2024) kam es im südlichen Oberbayern erneut zu betrügerischen Anrufen. Bei einem 85-Jährigen aus Ainring hatten die Betrüger als „falscher Neffe“ Erfolg. Das Opfer übergab dabei eine beträchtliche Summe Bargeld im Gesamtwert eines hohen fünfstelligen Euro-Betrags.

Nicht der falsche Polizeibeamte - diesmal kontaktierten die Betrüger einen 85-jährigen Mann und gaben sich dabei als „falscher Neffe“ aus. Zunächst gab der Anrufer an, Bargeld zur Bezahlung von Anwaltskosten zu benötigen. Auf Grund dessen händigte das Opfer in den frühen Abendstunden eine Summe im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich an einen unbekannten Abholer aus. Unmittelbar danach meldete sich der „falsche Neffe“ erneut telefonisch bei dem 85-jährigen Opfer. Unter dem Vorhalt, auf Grund der erheblichen Geldnöte in einer psychischen Ausnahmesituation zu sein, überredete er den 85-Jährigen nochmals Geld zu übergeben, weshalb der 85-Jährige wenige Stunden danach erneut eine Geldsumme im mittleren fünfstelligen Bereich an einen unbekannten Abholer übergab.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die zuständige Kriminalpolizei die Bevölkerung um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 0861/98730 oder jede andere Polizeidienststelle:

Der 85-Jährige gab an, dass die unbekannten Abholer in beiden Fällen der Geldübergabe, jeweils zwei unterschiedliche Taxifahrer gewesen seien. Eine detaillierte Beschreibung der beiden Personen liegt derzeit nicht vor.

Wer hat am Mittwoch, 20. November 2024, zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr sowie gegen 22.30 Uhr im Nahbereich Salzburger Straße / Kirchenwegstraße, in Ainring (Ortsteil Mitterfelden) ein Taxi gesehen?

Wer kann detaillierte Hinweise (Fabrikat, Typ, amtliches Kennzeichen) zu diesem Taxi bzw. zu den Fahrzeuginsassen geben?

Wer hat sonst sachdienliche Informationen, die zur Tataufklärung dienen können?

Die Thematik Enkeltrick und Schockanrufe sind überregional auftretende Phänomene und beschäftigen die Polizei immer wieder aufs Neue. Die Maschen der Täter sind dabei flexibel, in ihrer Vorgehensweise agieren die Betrüger dynamisch und facettenreich.

Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich vor der Betrugsmasche und gibt Verhaltenstipps, wie man sich davor schützen kann: