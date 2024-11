KULMBACH. Am Donnerstagabend geriet eine Mülltonne am Kulmbacher Bahnhof in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zeugen bemerkten die brennende Mülltonne um 19.40 Uhr und alarmierten die Feuerwehr und Beamte der Polizei Kulmbach. Die Flammen griffen zwischenzeitlich von der Tonne auf das angrenzende Bahnhofsgebäude über. Dabei barsten mehrere Fenster und der Dachstuhl fing Feuer. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand rasch löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten alle Gleise gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen knapp 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.