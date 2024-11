WÜRZBURG / VERSBACH. Am Mittwoch ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus und ein danebenliegendes Bürogebäude eingestiegen und anschließend unerkannt geflüchtet. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen.

Dem Sachstand nach nutzte der Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner und verschaffte sich in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 16:30 Uhr Zugang zu dem Grundstück in der Brunnfloßgasse. Dort stieg er in ein Einfamilienhaus sowie das dazugehörige Bürogebäude ein und entwendete Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Nach der Tat flüchtete der Täter unerkannt mit seiner Beute.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Anwohner der umliegenden Straßenzüge und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.