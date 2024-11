BAB A3, PASSAU. Bei einer Verkehrskontrolle auf der BAB A3 bei Passau am Montag (18.11.2024) fanden Schleierfahnder eine große Menge Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Geldwäsche übernommen.

Am Montagvormittag gegen 09.50 Uhr kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen BMW mit österreichischer Zulassung auf der A3 in Fahrtrichtung Suben. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs sowie des 34-jährigen Fahrers fanden die Beamten mehrere Tüten in denen sich rund eine Million Euro befanden, für welches er keinerlei Angaben zu Herkunft und Verwendung machen konnte. Zudem konnte der Syrer kein Ausweisdokument vorzeigen. Der Tatverdächtige wurde aufgrund des Verdachts der Geldwäsche und des illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht: 21.11.2024, 11.50 Uhr